"جامعة الملك سعود" تُحذِّر الطلبة من حسابات وهمية تدَّعي تسجيلهم وضمان القبول

وتفصيلاً، أوضحت "العمادة" أن العديد من هذه الحسابات تم رصدها، وتدَّعي تأمين أو ضمان قبول للطلاب والطالبات بالجامعات، أو تتولى التقديم الإلكتروني نيابة عنهم، وذلك بمقابل مالي، أو تنشر معلومات خاطئة عن نتائج القبول في الجامعات السعودية.