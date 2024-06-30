"جامعة الملك سعود" تُحذِّر الطلبة من حسابات وهمية تدَّعي تسجيلهم وضمان القبول

حذَّرت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، من حسابات تنشط هذه الأيام عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لتقديم خدمات تسجيل للطلاب وغيرها؛ ما قد يُعرِّضهم لفخ النصب والاحتيال.
وتفصيلاً، أوضحت "العمادة" أن العديد من هذه الحسابات تم رصدها، وتدَّعي تأمين أو ضمان قبول للطلاب والطالبات بالجامعات، أو تتولى التقديم الإلكتروني نيابة عنهم، وذلك بمقابل مالي، أو تنشر معلومات خاطئة عن نتائج القبول في الجامعات السعودية.
وحرصًا على سلامة بيانات المستخدمين وحمايتهم من الاحتيال، فإنه يجب الحذر من التعامل مع هذه الحسابات، وأن يتولى الطالب التقديم على القبول الإلكتروني الموحد، وترتيب رغباته بنفسه عبر البوابة، ومتابعة مستجدات القبول عبر هذا الحساب، أو موقع عمادة شؤون القبول والتسجيل .