السجل العقاري يبدأ تسجيل 47,257 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم والشرقية

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية: سوق الماشية، حي المروج، حي المحمدية، حي العزيزية، حي الشهداء، مخطط ميدان الملك فهد للهجن، جزء من مخطط السلمانية، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة القصيم في محافظة عيون الجواء: حي الأفق، حي المرقب، حي المنتزة، حي المنطقة الصناعية، حي النزهة، حي النهضة، حي غاف الجواء، حي روض الجواء، حي الرفيعة، حي أوثال، حي شرق أوثال، حي شمال أوثال، حي غرب أوثال، جزء من حي غرب بريدة، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة القوارة: حي الربوة، حي الروضة، حي الريان، حي السلام، حي الصفاء، حي القادسية، حي المنتزة، حي النور، حي الهجرة.