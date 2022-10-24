لرصد الكسوف الجزئي برفحاء.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تستضيف فريقًا مختصًّا بالفلك

وتستضيف المحمية غدًا الثلاثاء جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في كلية العلوم، قسم الفلك، وبقيادة البروفيسور عبدالرحمن ملاوي، وأساتذة القسم، بالإضافة إلى مشاركة 60 طالبًا وطالبة من جامعة الحدود الشمالية لرصد هذه الظاهرة الفلكية.