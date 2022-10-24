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لرصد الكسوف الجزئي برفحاء.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تستضيف فريقًا مختصًّا بالفلك

بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من جامعة الحدود الشمالية لمتابعة الظاهرة الفلكية
لرصد الكسوف الجزئي برفحاء.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تستضيف فريقًا مختصًّا بالفلك
عويد التومي
عويد التومي

أنهت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تحضيراتها وترتيباتها لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس داخل حرم المحمية من خلال إحضارها فريقًا علميًّا متخصصًا بالفلك وطلابًا وطالبات.

وتستضيف المحمية غدًا الثلاثاء جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في كلية العلوم، قسم الفلك، وبقيادة البروفيسور عبدالرحمن ملاوي، وأساتذة القسم، بالإضافة إلى مشاركة 60 طالبًا وطالبة من جامعة الحدود الشمالية لرصد هذه الظاهرة الفلكية.

وسوف يكون موقع الرصد في هجرة زبالا التابعة لمحافظة رفحاء بواسطة تليسكوب فلكي متخصص، تبدأ وقائعه من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.. وتَقرر أن يتم تزويد الحاضرين بنظارات الكسوف الخاصة تفاديًا للأشعة الضارة على العين.

ويصل الكسوف الجزئي لنسبة ٣٤٪ في محافظة رفحاء عند الساعة ١:٤٣ دقيقة ظهرًا، ويحدث الكسوف الجزئي عادةً عندما يحجب القمر جزءًا من الشمس.

رفحاء
الكسوف الجزئي
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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