ترحيل المقررات للمدارس الحكومية والأهلية.. "تعليم مكة" تستكمل استعداداتها للعام الجديد

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة استعداداتها للعام الدراسي الجديد بترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية والأهلية، حيث قامت إدارة التجهيزات المدرسية بتسليم 317791 مقرراً دراسياً لمرحلتَي الابتدائية والمتوسطة فيما خصّصت نحو 35 ألف حقيبة لمسار الصف الأول الثانوي ضمن مسارات السنة الأولى المشتركة، وخصّصت للمسار العام نحو 36 حقيبة.
وبيّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، أن العمل لإكمال التجهيزات المدرسية يمضي وفق خطة جدولة لضمان وصول كل المستلزمات قبل بداية العام الدراسي الجديد للمدارس كافة، حيث تم تحديث مقاعد وطاولات الطلبة لعدد 5064 طالباً وطالبة بمختلف مراحل التعليم العام من خلال تأمين 1687 مقعداً وطاولة فئة أ؛ و1687 مقعداً وطاولة فئة ب، و1687 مقعداً وطاولة طالب فئة ج.
وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، عن استحداث 5 مختبرات جديدة مكتملة التجهيزات سيتم تركيبها خلال الأسبوع الجاري لعدد خمس مدارس مع إدراج 40 آلة تصوير جديدة لعدد 40 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل التعليمية و300 سبورة بورسلان حائطية لعدد 300 حجرة دراسية جديدة ضمن خطتها لتطوير البيئة المدرسية.