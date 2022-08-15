ترحيل المقررات للمدارس الحكومية والأهلية.. "تعليم مكة" تستكمل استعداداتها للعام الجديد

وبيّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، أن العمل لإكمال التجهيزات المدرسية يمضي وفق خطة جدولة لضمان وصول كل المستلزمات قبل بداية العام الدراسي الجديد للمدارس كافة، حيث تم تحديث مقاعد وطاولات الطلبة لعدد 5064 طالباً وطالبة بمختلف مراحل التعليم العام من خلال تأمين 1687 مقعداً وطاولة فئة أ؛ و1687 مقعداً وطاولة فئة ب، و1687 مقعداً وطاولة طالب فئة ج.