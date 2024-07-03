"الشورى" يطالب بالإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة واستخراج الصكوك

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ردٍّ من عضو المجلس نائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.