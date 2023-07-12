"المواصفات" تحث المستهلكين على التحقق من بيانات ملصق تقييس عبر "تأكد"

وأوضحت الهيئة أن ضمان دقة قراءة الموازين يتم من خلال وجود ملصق تقييس الأخضر على أجهزة الوزن، وتمكين المستهلك من التحقق من صحة الملصق وتاريخ نهايته عبر مسح "الباركود" باستخدام تطبيق "تأكد"، ومقارنة المعلومات الظاهرة في التطبيق بالمدونة على الملصق.