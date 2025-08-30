اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تُعرب عن أسفها لقرار واشنطن رفض منح تأشيرات لوفد فلسطين المشارك في الجمعية العامة

أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة عن أسفها العميق لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.
ودعت اللجنة، في بيان صادر عنها، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الثابت بخيار السلام الإستراتيجي.
وشددت اللجنة على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وفخامة الرئيس محمود عباس في المضي قدمًا ببرنامج الحكومة الإصلاحي، وتنفيذ الالتزامات التي جدد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعمًا للسلام، ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب.
وحذّرت من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوّض جهود السلام ويُطيل أمد الصراع، في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الوضع الراهن ضد الشعب الفلسطيني.