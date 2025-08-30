اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تُعرب عن أسفها لقرار واشنطن رفض منح تأشيرات لوفد فلسطين المشارك في الجمعية العامة

ودعت اللجنة، في بيان صادر عنها، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الثابت بخيار السلام الإستراتيجي.