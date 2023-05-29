وزارة البيئة تعلن اكتمال استعداداتها لاستقبال إرساليات المواشي لموسم الحج

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها بدأت في تنفيذ خطتها في تغطية طلب السوق المحلي للمواشي، وجاهزية محاجرها لاستقبال إرساليات المواشي قبيل موسم الحج.
وأوضحت عبر حسابها أن محاجر الوزارة أكملت استعدادات محاجرها لاستقبال إرساليات المواشي من خلال جاهزية المسالخ والأسواق فنياً وتشغيلياً، والتأكد من وفرة المنتجات الحيوانية والزراعية.
وبينت أنه من المتوقع وصول 1,5 مليون رأس من المواشي خلال موسم الحج. وتم الفسح لعدد 333 ألف رأس غنم و10 آلاف رأس من الإبل.
وأكدت أنه يتم إجراء الكشف الظاهري والمخبري للتأكد من سلامة المواشي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية.