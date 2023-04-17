قهوة أصيلة منتج العام في منطقة الخليج

حصدت قهوة أصيلة لقب جائزة منتج العام بناء على تصويت المستهلكين في منطقة الخليج العربي وفق الاستطلاع الذي قامت به جائزة منتج العام التي تعدّ من أهم الجوائز التي يصوّت عليها المستهلكون في العالم لابتكار المنتجات، وتعتمد في تقييمها على عملية تصويت شفافة من قبل المستهلكين للمنتجات المبتكرة والجديدة لمعرفة مدى نجاح هذه المنتجات وقدرتها على تقديم الإضافة المميزة والتطويرية التي تجد قبولاً ورواجاً بين الناس.
وجاء اختيار قهوة أصيلة السعودية تأكيداً على النجاح الباهر الذي حققته بعد أن قدمتها شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه في الأسواق السعودية والخليجية والذي يعدّ موروثاً تاريخياً لسكان المنطقة، فقهوة أصيلة هي قهوة سعودية سريعة التحضير محضرة من أجود أنواع البن الهرري و الهيل الفاخر، محافظة على النكهة الخاصة والمميزة للقهوة السعودية التي يتم إعدادها بالطرق التقليدية، وتحتاج قهوة أصيلة لثواني قليلة لتكون جاهزة بعد إضافة الماء الساخن على المكونات الموجودة داخل أظرف عبوات قهوة أصيلة سريعة التحضير حيث تتوفر قهوة أصيلة بنكهتين: الهيل والزعفران.
ولقد احتفلت شركة أحمد محمد صالح باعشن بهذا الإنجاز الجديد الذي يعكس نجاح استراتيجيتها التي تقوم على تقديم المنتجات الجديدة دائماً لعملائها مع الحفاظ على الجودة العالية و الهوية المميزة لمنتجاتها ، ففي منتج قهوة أصيلة رفعت الشركة شعاراً يتفرد به المنتج حمل عبارة (من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا .. صنعنا قهوتنا).