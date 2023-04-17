قهوة أصيلة منتج العام في منطقة الخليج

حصدت قهوة أصيلة لقب جائزة منتج العام بناء على تصويت المستهلكين في منطقة الخليج العربي وفق الاستطلاع الذي قامت به جائزة منتج العام التي تعدّ من أهم الجوائز التي يصوّت عليها المستهلكون في العالم لابتكار المنتجات، وتعتمد في تقييمها على عملية تصويت شفافة من قبل المستهلكين للمنتجات المبتكرة والجديدة لمعرفة مدى نجاح هذه المنتجات وقدرتها على تقديم الإضافة المميزة والتطويرية التي تجد قبولاً ورواجاً بين الناس.