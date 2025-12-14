تنبيهات جوية تشمل 10 مناطق.. وتحذيرات من أمطار غزيرة وسيول وعواصف

شهدت الساعات الماضية إصدار المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات الجوية المتقدمة، شملت 10 مناطق مختلفة من المملكة، ما بين الإنذار الأحمر والبرتقالي والأصفر، وذلك على خلفية حالة جوية غير مستقرة تستمر حتى مساء الإثنين 15 ديسمبر 2025، وتمتد في بعض المحافظات إلى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء.
شملت التنبيهات منطقة الرياض بعدة محافظات من بينها العاصمة، الخرج، والمزاحمية، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة تبدأ فجر الإثنين وتستمر حتى المساء، وترافقها رياح شديدة وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية.
وفي المنطقة الشرقية، تركزت التنبيهات في الدمام، الأحساء، الخبر، الجبيل، والعديد، حيث تبدأ الحالة من الساعات الأولى من فجر الإثنين وتستمر حتى فترة الظهيرة، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة، وتساقط برد، ورياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
أما منطقة جازان، فشملت التنبيهات محافظات عدة مثل جيزان، صامطة، أبو عريش، الدرب، وفيفا، وتبدأ الحالات الجوية منذ فجر الإثنين حتى المساء، مع توقعات بهطول أمطار شديدة الغزارة، ورياح عاتية تؤدي إلى سيول وصواعق.
وفي عسير، تنوعت التنبيهات بين الأحمر والبرتقالي، وامتدت لتشمل أبها، خميس مشيط، النماص، محايل، ظهران الجنوب، رجال ألمع، وبلقرن، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار غزيرة تبدأ من الفجر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتؤثر على الطرقات وتزيد من فرص السيول.
أما منطقة مكة المكرمة، فشملت تنبيهاتها محافظات العرضيات، الليث، القنفذة، ومدركة، حيث تبدأ الحالة مساء الأحد وتستمر حتى ظهر الإثنين، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح وارتفاع في الأمواج بالمناطق الساحلية.
وفي منطقة الباحة، صدرت تنبيهات حمراء شملت الباحة، المندق، العقيق، بلجرشي، بني حسن، والحجرة، بدءًا من مساء الأحد وحتى ظهر الإثنين، مع أمطار غزيرة جدًا قد تتسبب في جريان السيول، وانعدام في الرؤية بفعل الرياح الشديدة.
وشملت التنبيهات أيضًا منطقة نجران بمحافظات بدر الجنوب، حبونا، ويدمة، حيث يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من ظهر الإثنين حتى العاشرة مساءً، مع نشاط رياح وصواعق رعدية.
وفي منطقة الجوف، تم التنبيه على محافظتي سكاكا ودومة الجندل، بهطول أمطار خفيفة صباح الإثنين حتى المساء، وتدنٍ في مدى الرؤية بسبب الرياح النشطة المصاحبة.
كما صدرت تنبيهات لـ منطقة الحدود الشمالية شملت طريف وعرعر ورفحاء والعويقلية، وتفاوتت فيها شدة الحالة من خفيفة إلى متوسطة، وامتدت من فجر الإثنين وحتى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، مع تأثيرات تشمل تدني الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق.
واختُتمت التنبيهات بـ منطقة تبوك، وتحديدًا محافظة تيماء، حيث توقّعت الأرصاد أمطارًا خفيفة من ظهر الإثنين حتى العاشرة ليلًا، يصاحبها رياح نشطة وصواعق رعدية.