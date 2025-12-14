تنبيهات جوية تشمل 10 مناطق.. وتحذيرات من أمطار غزيرة وسيول وعواصف

وفي منطقة الباحة، صدرت تنبيهات حمراء شملت الباحة، المندق، العقيق، بلجرشي، بني حسن، والحجرة، بدءًا من مساء الأحد وحتى ظهر الإثنين، مع أمطار غزيرة جدًا قد تتسبب في جريان السيول، وانعدام في الرؤية بفعل الرياح الشديدة.