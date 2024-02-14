"الفالح": أشعر بالفخر لدى زيارتي المنشآت الاقتصادية بجازان والتي تؤكد توجهات الدولة للاستثمار

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح خلال زيارته لجازان بقوله: في مُستهل زيارتي لمنطقة جازان، التقيت أمير المنطقة، حيث ناقشنا تطلعات القيادة، أيدها الله، لتنمية الاستثمارات في المنطقة، ووجدت منه كل الدعم لجهود وزارة الاستثمار في هذا الصدد، كما شاركت سموه زيارته المعرض العالمي للبن السعودي الذي يستهدف تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.
وتابع: "واجتمعت اليوم مع فريق المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، ومع عددٍ من رجال الأعمال والمستثمرين في مقر الغرفة التجارية في جازان، وتركزت نقاشاتنا حول دعم الاستثمارات في مُختلف القطاعات التي تمتلك جازان فيها مزايا تنافسية وفرصاً واعدة، وسبل تخطي أي تحديات تواجهها هذه الاستثمارات."
وختم بقوله: "كما شعرت بالفخر وأنا أزور اليوم العديد من المنشآت الاستثمارية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. شملت الميناء، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومنشآت للصناعات المختلفة؛ تؤكّد جميعها نجاح توجهات المملكة نحو التنمية وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات".