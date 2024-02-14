"الفالح": أشعر بالفخر لدى زيارتي المنشآت الاقتصادية بجازان والتي تؤكد توجهات الدولة للاستثمار

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح خلال زيارته لجازان بقوله: في مُستهل زيارتي لمنطقة جازان، التقيت أمير المنطقة، حيث ناقشنا تطلعات القيادة، أيدها الله، لتنمية الاستثمارات في المنطقة، ووجدت منه كل الدعم لجهود وزارة الاستثمار في هذا الصدد، كما شاركت سموه زيارته المعرض العالمي للبن السعودي الذي يستهدف تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.