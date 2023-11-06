"الراجحي" يطلق "جدير" لتأهيل وتدريب المتميزين من حديثي التخرج

وأوضح أن جهود الوزارة الحالية تتركز على تحقيق (4) توجهات إستراتيجية مستقبلية لتطوير وإدارة رأس المال البشري، وتشمل: الاستثمار في تدريب وتطوير قدرات وكفاءة الموظفين، والاستفادة من كفاءات الوزارة في تغطيه الاحتياج الوظيفي عوضاً عن الاستقطاب الخارجي؛ عدا الوظائف التي تتطلب اختصاصات محددة، إلى جانب رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وذلك للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطاً، كذلك زيادة التنافسية من خلال رفع مستهدفات النضج في جميع مجالات الموارد البشرية؛ لتكون الوزارة مثالاً يحتذى به للجهات الحكومية الأخرى.