كأس المؤسس للخيل.. تاج البطولات تنطلق بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم العَلَم"

وختم رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل تصريحه معبرًا عن امتنانه بتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير، الذي كان له أبلغ الأثر في تقدُّم سباقات الخيل وانتشارها، وتحقيق ما يتطلع إليه محبوها ومتابعوها.. مثمنًا الاهتمام والتشجيع والحرص الدائم من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومؤكدًا أن رعاية ودعم القيادة الرشيدة تُعدَّان الركيزة الرئيسية فيما وصلت إليه رياضة سباقات الخيل من مستويات، وما حققته من إنجازات وتطوُّر شامل حتى أصبحت محط أنظار الجميع بمنشآتها وميادينها وسباقاتها.