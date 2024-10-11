السعودية في طريقها لتصبح أكبر مستهلك للأخشاب عالميًا بفضل مشاريعها العملاقة

تستعد السعودية لتصبح واحدة من أكبر مستهلكي الأخشاب في العالم، مدفوعة بالمشاريع العملاقة مثل “نيوم”، “تروجينا”، “القدية”، و”مشروع البحر الأحمر”، إضافة إلى التوسع في مشاريع الإسكان وصناعة الأثاث والبنية التحتية.
وفقاً لتقرير منصة “WoodCentral”، من المتوقع أن يصل سوق المنتجات الخشبية في المملكة إلى أكثر من 4.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. كما تضاعفت واردات الأخشاب إلى السعودية والإمارات خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقد ساهم الطلب المتزايد في جذب عدد كبير من العارضين إلى “معرض الأخشاب السعودي 2024” بمشاركة أكثر من 30 دولة، حيث تتطلع دول مثل الصين وكندا لتعزيز وجودها في السوق الإقليمي.