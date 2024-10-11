السعودية في طريقها لتصبح أكبر مستهلك للأخشاب عالميًا بفضل مشاريعها العملاقة

وقد ساهم الطلب المتزايد في جذب عدد كبير من العارضين إلى “معرض الأخشاب السعودي 2024” بمشاركة أكثر من 30 دولة، حيث تتطلع دول مثل الصين وكندا لتعزيز وجودها في السوق الإقليمي.