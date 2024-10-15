"قانوني": تسجيل المكالمات الصوتية أو المرئية جائزٌ في هذه الحالة

أكّد المحامي مشعل الشريف؛ أن تسجيل المكالمات الصوتية أو المرئية، جائزٌ في حال ارتكاب الطرف الآخر فعلاً مجرَّماً قانوناً، مثل: السب والقذف أو النصب والاحتيال المالي وخلافه، وأراد المتضرّر من هذا الفعل أن يثبت ذلك لتقديمه إلى الأجهزة الأمنية أو القضائية.