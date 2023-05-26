إمام المسجد النبوي يسلّط الضوء على الدروس والعِبَر المستفادة من صلح الحديبية

وقال: في مثل هذه الأيام من مثل هذا الشهر المحرم عزم المصطفى صلى الله عليه وسلم على زيارة البيت العتيق معتمرًا، على إثر رؤيا حق رآها -ورؤيا الأنبياء وحي- أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه آمنين محلقين ومقصرين، فبشر بذلك أصحابه، وتحركت لواعج أشواقهم إلى البيت العتيق بعد ست سنوات من البعد والنوى، فخرج في زهاء أربعمائة وألف من أصحابه في مستهل ذي القعدة، ميممًا راحلته شطر البيت الحرام، يسوقها إلى تلك الربوع سوقًا، ويحثها إلى مهوى قلبه شوقًا، فسار لا يلوي على غير البيت العتيق ولا يقصد إلى غيره، ليس معه ومع أصحابه من سلاح إلا سلاح المسافر، فتحرك الركب الميمون حتى إذا بلغ ذا الحليفة أحرم بالعمرة، وقلد الهدي وأشعره، ليعلم الرائي أنه ركب وافد على البيت لا يريد القتال، فمضوا سراعًا تطوي رواحلهم البيد طيًا، كأن أخفافها تطأ مثل جمر الغضا أو شوك السعدان، فلما اقترب من الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال بعض الناس: خلأت القصواء! فقال: (ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل... والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)، ثم زجرها فوثبت، حتى نزل بأقصى الحديبية، فبلغه أن أهل مكة قد أرصدوا له ليصدوه عن البيت، فقال: (إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين) فأبوا أن يدخل مكة لئلا يتحدث العرب أنه دخلها عنوة، وبعد مراسلات ومداولات بين الفريقين جنحوا للصلح على أن يرجع ذلك العام ويعود من العام القابل، فيقيم بمكة ثلاثًا ليس معه ومع أصحابه إلا سلاح الراكب، وتم أمر الصلح على ما رغب أهل مكة، فشق ذلك على بعض الصحابة مشقة عظيمة؛ لما حيل بينهم وبين البيت الحرام، ولما تضمنته بنود ذلك الصلح من شروط مجحفة، فأنزل الله في ذلك سورة الفتح، منصرفه من الحديبية، واستهلها باستهلال عجيب واستفتاح مهيب: {إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا، لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا، وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصۡرًا عَزِيزًا، هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا}... في تسلسل بديع يستلب القلوب.