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بالفيديو.. مقيم سوري يعفو عن المتسبب في قتل ابنه بمجلس أمير عسير
تكريم طالب من مصر عمره 9 أعوام لإتمامه حفظ القرآن الكريم كاملًا
أعلن مقيم سوري، عفوه لوجه الله عن المتسبب في قتل ابنه؛ وذلك في مجلس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال استقباله مواطنين ومقيمين.
ووفقًا لمقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة عسير على منصة "إكس" خلال استقبال الأمير تركي بن طلال للمواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية؛ أعلن المقيم من جمهورية سوريا طلال الأحمد عفوه عن المتسبب في قتل ابنه دون مقابل.
وقدّم "الأحمد" شكره الجزيل للمملكة، بلد الخير والعطاء.
وقال: تركنا الأمور المادية رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب.
وأضاف: "إنني أُشهِد الله ثم أشهدكم أنني عفوت لوجه الله تعالى".
من ناحية ثانية، شهد مجلس أمير منطقة عسير، تكريم طالب من جمهورية مصر عمره تسعة أعوام لحفظه القرآن الكريم كاملًا.