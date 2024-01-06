بالفيديو.. مقيم سوري يعفو عن المتسبب في قتل ابنه بمجلس أمير عسير

ووفقًا لمقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة عسير على منصة "إكس" خلال استقبال الأمير ‫تركي بن طلال للمواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية؛ أعلن المقيم من جمهورية سوريا طلال الأحمد عفوه عن المتسبب في قتل ابنه دون مقابل.