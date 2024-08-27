"الاكتئاب الدراسي".. "استشارية" توضح 5 أسباب ومجموعة علامات من الضروري الانتباه لها

ومن العلامات التي يمكن الاسترشاد بها لمعرفة إن كان الطالب يعاني من اكتئاب الدراسة أما لا: "الانفعال الشديد أو الشعور بالإحباط بشكل مبالغ فيه في كثير من المواقف، وفقدان الشغف والاستمتاع بمختلف الأنشطة والهوايات، والإحساس بحالة من انعدام القيمة أو الحزن الشديد أو اليأس، والمعاناة من صعوبة في النوم، وقد يتمثل هذا الأمر في الإفراط في النوم أو قلته، والشعور بحالة من التعب والإجهاد حتى عند القيام بأبسط النشاطات، وتدني مستوى الطالب الدراسي، ومواجهة صعوبات في التفكير واتخاذ أي قرار، وكثرة النسيان ومواجهة صعوبة في تذكر الكثير من الأشياء، والشعور بالذنب والتركيز على المواقف السلبية السابقة، وكثرة لوم الطالب نفسه على أشياء ليس هو المسؤول عنها، وتكرار تفكير الطالب في التخلص من حياته، أو محاولة فعل هذا الأمر، واضطراب الشهية حيث في العادة ترتبط بقلة تناول الطعام وخسارة الوزن بشكل كبير؛ لكن في بعض الحالات تؤدي للشراهة واكتساب الوزن، ومعاناة الطالب من مشكلات صحية غير معلومة السبب مثل الصداع.