تُحدَّث كل خمس دقائق.. 240 محطة تراقب جودة الهواء مباشرة في المملكة

وبيّن أن آلية الرصد لمحطات مراقبة جودة الهواء تتم عبر تزويد الوحدة المركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر بمؤشرات العناصر المكونة للهواء، مشيراً إلى أن جزءاً من المحطات متنقلة ويمكن توزيعها بعد تحديد المناطق الأكثر احتياجاً، مع التركيز على المدن الصناعية، التي نعمل فيها مع شركائنا على تزويدهم بتقارير دورية تمكن أصحاب الصلاحية والمنشآت من اتخاذ ما يلزم من قرارات تحافظ من خلالها على جودة الهواء الناتج عن أنشتطهم التنموية.