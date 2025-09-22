حرس الحدود يستعرض قوته في "عز الوطن" احتفاءً باليوم الوطني الـ95

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في فعالية "عز الوطن"، التي تنظمها وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر 2025م، في منطقة بنبان بمدينة الرياض.