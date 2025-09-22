حرس الحدود يستعرض قوته في "عز الوطن" احتفاءً باليوم الوطني الـ95

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في فعالية "عز الوطن"، التي تنظمها وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر 2025م، في منطقة بنبان بمدينة الرياض.
ويقدم حرس الحدود ضمن العرض الإبداعي للفعالية مسيرات برية، وعروضًا للتجهيزات العسكرية والعربات والمدرعات، إضافة إلى أسلحة حديثة ومتطورة تُستخدم في مهام المراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ، إلى جانب كتلة المشاة.
كما تستعرض المديرية في المعرض المصاحب أبرز منجزاتها في حماية الحدود البرية والبحرية، وما تبذله من جهود متواصلة لتعزيز الأمن والسلامة، من خلال تطوير قدراتها العملياتية والميدانية، وتسخير أحدث التقنيات والأنظمة الذكية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية.