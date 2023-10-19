فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسولين بعسير

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة عسير، عن ضبط متسولين بشكل مباشر وغير مباشر أمام المساجد والمحال التجارية.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو على إكس إنه تم رصد وضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحال التجارية.
وأضاف: تم رصد وضبط امرأة من الجنسية السورية تقوم بالتسول بشكل مباشر داخل إحدى محطات الوقود، كما تم رصد وضبط شخص من الجنسية اليمنية، يقوم بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في كل من مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.