فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسولين بعسير

وأضاف: تم رصد وضبط امرأة من الجنسية السورية تقوم بالتسول بشكل مباشر داخل إحدى محطات الوقود، كما تم رصد وضبط شخص من الجنسية اليمنية، يقوم بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية.