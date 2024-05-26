شاهد من مطار كوالالمبور.. الابتسامة ترتسم على وجوه حجاج "مبادرة طريق مكة"

وقدم الحجاج شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، على خدمتهم الحرمين الشريفين وقاصديهما، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، مشيدين بهذه المبادرة التي تسهم في التخفيف عن الحجاج، وتسهل إجراءات سفرهم. وعبر المستفيدون من حجاج ماليزيا، عن شعورهم بالسعادة من خلال الإجراءات والتسهيلات التي وجدوها في صالة المبادرة بمطار كوالالمبور، من خلال إنهاء إجراءاتهم قبل صعودهم الطائرة، وسط أجواء تعمها البهجة.