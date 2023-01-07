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الأعلى في المنطقة.. أمانة جازان تدشن "سارية الوطن"
بطول يزيد على 50 مترًا
دشن أمين منطقة جازان يحيى الغزواني، سارية الوطن في الواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان.
يأتي ذلك لتعزيز مشاعر الولاء للوطن والفخر بعلم وطننا الغالي، حيث يبلغ ارتفاع السارية 50 متراً.
ونجحت أمانة جازان في تنفيذ هذا المشروع وفق أحدث التقنيات والمستويات الفنية واستخدمت أعلى المعايير الهندسية المختصة في هذا الجانب سواء في التصميم أو التنفيذ.
ويعدّ معلم سارية الوطن أحد المشاريع التي تنفذها أمانة جازان لتأكيد الولاء والحب لهذا الوطن، وهو بذاته مفخرة لكل مواطن.