"هيئة الفضاء" تجتمع مع نظيرتها البرازيلية لبحث آفاق التعاون بين البلدين

عقد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، أمس؛ اجتماعًا افتراضيًّا مع نظيره رئيس وكالة الفضاء البرازيلية كارلوس دي مورا، من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء.