القيادة تهنئ رئيسة سورينام بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز، رئيسة جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب سورينام الشقيق بدوام التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيسة جمهورية سورينام بهذه المناسبة، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، وللشعب السورينامي بالمزيد من الرقي والازدهار.