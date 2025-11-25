القيادة تهنئ رئيسة سورينام بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيسة جمهورية سورينام بهذه المناسبة، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، وللشعب السورينامي بالمزيد من الرقي والازدهار.