"العمليات المشتركة" تضبط 75 منشأة تجارية مخالفة بأحياء وسط الرياض

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي، أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت عن ضبط 15 عاملًا مخالفًا، ومصادرة وإتلاف 6 أطنان من المخلفات، و5,500 كيلو جرام من الخضار والفواكه سلمت لجمعيات خيرية، إضافة إلى إزالة 190 مبسطًا مخالفًا للخضار والفواكه، وإشعار 75 محلًا مخالفًا بالمراجعة.