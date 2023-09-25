"المراعي" تحتفل في 1000 مدرسة بجميع مناطق المملكة باليوم الوطني السعودي الـ93

شاركت شركة المراعي، طلاب وطالبات التعليم العام، الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، من خلال توزيع منتجات غذائية مجانية على الطلبة والطالبات، والمشاركة في فعاليات أُعِدت خصيصًا لهذه المناسبة، وإطلاق مسابقة توعوية ضخمة لرفع الوعي لدى النشء الصغير بتاريخ المملكة.
ووصل عدد المدارس التي شاركت في مبادرة المراعي خلال أربعة أيام فقط إلى 1000 مدرسة في مختلف مناطق المملكة الثلاثة عشرة، استفاد منها أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.
جدير بالذكر أن شركة المراعي هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًّا في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصل منتجاتها الغذائية عالية الجودة إلى أكثر من 120 مليون مستهلك في المملكة والخليج العربي ومصر والأردن.