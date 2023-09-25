"المراعي" تحتفل في 1000 مدرسة بجميع مناطق المملكة باليوم الوطني السعودي الـ93

شاركت شركة المراعي، طلاب وطالبات التعليم العام، الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، من خلال توزيع منتجات غذائية مجانية على الطلبة والطالبات، والمشاركة في فعاليات أُعِدت خصيصًا لهذه المناسبة، وإطلاق مسابقة توعوية ضخمة لرفع الوعي لدى النشء الصغير بتاريخ المملكة.