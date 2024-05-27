"الجوفان": نظام المعاملات المدنية أجاز لدافع العربون وحده العدول عن العقد.. والمحكمة تحدد المدة

ونبه المحامي الجوفان إلى أن "نظام الوساطة العقارية" أكد على أنه في عقود الوساطة العقارية لا يعد المبلغ الذي يدفعه المشتري أو المستأجر عربوناً، إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.