بيع صقرين بـ (578) ألف ريال في الليلة الـ 13 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025

وشهدت الليلة، بيع صقرين بمبلغ (578) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح الحنو، للطاروح ياسر الجهني وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (50) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (301) ألف ريال بعدها، عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الخبر، للطواريح نايف وخالد السيحاني وراشد الهاجري، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (100) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (277) ألف ريال.