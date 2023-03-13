الهلال الأحمر بعسير يرفع جاهزيته استعدادًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة محمد بن عبدالله الشهري أنه منذ إطلاق التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد جرى تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات المطرية، حيث تم اعتماد تطبيق الخطة المعدة للكوارث ورفع الجهازية لإمكانات الهيئة من كوادر بشرية وآليات من خلال انتشار للفرق الإسعافية على مستوى المنطقة.