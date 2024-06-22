اختتام البرنامج الصحي التطوعي الـ 16 في الحج بـ 25 ألف ساعة تطوعية

من جهته، أشاد الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)؛ الجهة المنفّذة للبرنامج، خلال الحفل الختامي، بجهود كل القائمين على البرنامج، معتبراً تفانيهم في العمل من أهم الركائز التي بُنيت عليها نجاحات البرنامج، لأنهم استطاعوا أن يعكسوا صورة حية عن المتطوع الواعي القادر على البذل والعطاء مهما تغيّرت الظروف وازدادت التحديات.