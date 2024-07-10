"الحيوانات السائبة" تُداهم منازل إسكان صبيا وتتلف ممتلكات الأهالي ومناشداتٌ بحلول عاجلة

يشار إلى أن الحيوانات السائبة تشهد تكاثرًا ملحوظًا على الطرقات وفي الأحياء السكنية في عدد من نواحي محافظة صبيا بمنطقة جازان، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات تحد من معاناة السكان.