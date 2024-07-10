"الحيوانات السائبة" تُداهم منازل إسكان صبيا وتتلف ممتلكات الأهالي ومناشداتٌ بحلول عاجلة

ناشَدَ سكان إسكانات صبيا الواقعة مقابل المنطقة الصناعية بالمحافظة، الجهات المختصة لوضع حلول جذرية لمعاناتهم مع الحيوانات السائبة التي تداهم منازلهم بين فترة وأخرى وتتسبب في إتلاف ممتلكاتهم وحدائقهم داخل أحواش الفلل.
وقال مواطنون: إن الحيوانات السائبة تتسبب في تلف المزروعات ونثر القمامة في الشوارع.. وعلى الرغم من تقديم عدة بلاغات للجهات المعنية؛ لا توجد حلول حتى الآن.
وأوضح المواطنون أن وزارة البيئة أكدت -وفق ما اطلعت عليه "سبق"- أن الحيوانات السائبة في المناطق السكنية من اختصاص البلدية؛ فيما ينتظر الأهالي تجاوب البلدية.
يشار إلى أن الحيوانات السائبة تشهد تكاثرًا ملحوظًا على الطرقات وفي الأحياء السكنية في عدد من نواحي محافظة صبيا بمنطقة جازان، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات تحد من معاناة السكان.