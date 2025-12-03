"تعليم جدة" يعقد اللقاء الثاني لمديري ومديرات المدارس تحت شعار "تكامل الأدوار وجودة الأثر"

وافتتحت اللهيبي اللقاء بكلمة رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أن تحسين نواتج التعلّم مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملًا مؤسسيًا، مشيرة إلى أن تعليم جدة يمتلك الكوادر البشرية والإمكانات المهنية التي تؤهله لتحقيق تطلعات العام الدراسي الحالي، الذي وصفته بـ"الاستثنائي"، مؤكدة أن الأثر المستدام يبدأ من المدرسة.