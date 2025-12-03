"تعليم جدة" يعقد اللقاء الثاني لمديري ومديرات المدارس تحت شعار "تكامل الأدوار وجودة الأثر"

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم، اللقاء الثاني لمديري ومديرات المدارس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (الحكومية والأهلية)، تحت شعار "تكامل الأدوار وجودة الأثر"، وذلك على مسرح أكاديمية وعد، بحضور المدير العام للتعليم منال بنت مبارك اللهيبي، وعدد من المساعدين وقيادات التعليم.
وافتتحت اللهيبي اللقاء بكلمة رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أن تحسين نواتج التعلّم مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملًا مؤسسيًا، مشيرة إلى أن تعليم جدة يمتلك الكوادر البشرية والإمكانات المهنية التي تؤهله لتحقيق تطلعات العام الدراسي الحالي، الذي وصفته بـ"الاستثنائي"، مؤكدة أن الأثر المستدام يبدأ من المدرسة.
وقدّمت اللهيبي الورقة الرئيسة للقاء، والتي تضمنت قراءة تحليلية لنتائج تعليم جدة في اختبارات "نافس" مقارنة بالمؤشر الوطني، مع تحديد الفجوات وأولويات التحسين، واستعراض الممكنات الأساسية لرفع جودة نواتج التعلّم، مثل القيادة المدرسية، والحوكمة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحسين الممارسات الصفية، وتعزيز الإشراف والمتابعة.
وتوالت بعد ذلك أوراق العمل المتخصصة، التي ركزت على تقويم الأداء المعرفي والمهاري باستخدام أدوات تطبيقية، ودور القيادات المدرسية في تحسين نواتج التعلّم عبر دورة التحسين المستمر (PDCA)، إضافة إلى تعزيز نتائج الاختبارات الوطنية والدولية، وإبراز دور التوجيه الطلابي في رفع التحصيل الدراسي من خلال أدواره الوقائية والعلاجية والنمائية.
كما شهد اللقاء عرض نماذج لبناء خطط التحسين المدرسي عبر المنصات الرقمية، وآليات تنفيذها ومتابعتها، إلى جانب تسليط الضوء على خدمات دعم التميز وربط الممارسات المدرسية بالأثر لتحقيق نتائج ملموسة في الميدان التعليمي.