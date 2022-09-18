مؤلف كتاب "عفو الرقاب": ديات القتل وصلت إلى مبالغ مالية طائلة وأثقلت كاهل المجتمع

وأضاف أن المشروع مقسم إلى عدة نقاط من ضمنها تحديد المسميات المختلفة لتعريفات القتل ما دون النفس وخلافه ثم ينتقل المشروع إلى الصلح والبدء في الإصلاح ومنهم المعنيون في ذلك لتكوين لجان فيه حتى نقطع الطريق المنتفعين والمصلحين خلف هذه القضايا ثم ينتقل المشروع لتحديد مبالغ المالية في الديات الذي وضعها النظام سقفًا لها وهي 5 ملايين ريال ثم العقوبات من يخالف هذا النظام على أي شخص كان سواءً مصلح من المجني عليه أو الجاني بغرامات تصل إلى سجن لمدة عام ومبلغ 100 ألف ريال أو بهما معًا وسيكون هناك إشراف مركزي مالي ومن قبل وزارة الداخلية والإمارات ومن ضمنها أيضًا إذا تكرر القتل من هذا الجاني للمرة الثانية يتم تغليظ العقوبة بتطبيق حق الله عليه بالقصاص بالقتل.