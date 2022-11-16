مكة على موعد مع أكبر تشكيل بشري لرسم شعار بلدي.. الجمعة

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"؛ الجميع للمشاركة في مبادرة أكبر تشكيل بشري لرسم شعار بلدي في العاصمة المقدسة تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة إلى تسجيل بيانات التواصل لاحتساب الساعات التطوعية؛ حيث سيتم تنفيذ المبادرة يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022 من الساعة 3 - 6 مساء، بينما سيكون الموقع في طريق الأمير سعود الفيصل بجوار مشروع جوهرة الرصيفة - حي الملك فهد "الإسكان"، والزي موحد للرجال: تيشيرت لون أبيض، بينما للسيدات: عباية لون أسود.
ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط الآتي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc729cHoFj5KT2Q83MgoVbolFQsxFq_KXiTpvrg6P5tpqvA0A/viewform