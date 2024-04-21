"الرئيس التنفيذي للحياة الفطرية": المملكة سبقت العالم بإعلان حماية 30% من برها وبحرها بحلول 2030

وأضاف قربان؛ في كلمته ضمن فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حمى" في الرياض، أن المملكة سبقت العالم بإعلان حماية 30% من برها وبحرها بحلول عام 2030 كركيزة لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عام 2021، والمحققة لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية للبيئة.