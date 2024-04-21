"الرئيس التنفيذي للحياة الفطرية": المملكة سبقت العالم بإعلان حماية 30% من برها وبحرها بحلول 2030

أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان؛ أن المحميات الطبيعية أصبحت ضرورة ملحة لاستدامة الحياة البيئية وتتطلب موقفاً عالمياً موحداً وسريعاً.
وأضاف قربان؛ في كلمته ضمن فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حمى" في الرياض، أن المملكة سبقت العالم بإعلان حماية 30% من برها وبحرها بحلول عام 2030 كركيزة لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عام 2021، والمحققة لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية للبيئة.
وانطلقت اليوم في الرياض برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حِمى" الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العاصمة ويستمر أربعة أيام في الفترة من 21-24 أبريل الحالي، بمشاركة محلية ودولية في الحدث الذي يُقام للمرة الأولى في المنطقة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى برنامجاً حافلاً بعديدٍ من المشاركات والمحاضرات يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية في العالم، بمشاركة مسؤولي وممثلين عن المحميات الطبيعية المحلية والدولية والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات والقطاع غير الربحي.