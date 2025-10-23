الجضعي: المملكة توظّف الذكاء الاصطناعي لصناعة مستقبل رقابي أكثر كفاءة وجودة للأدوية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن المملكة، تساهم بفعالية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الأعمال الرقابية على الأدوية، بما يعزز سلامتها وجودتها انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق الأثر الأكبر.