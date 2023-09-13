عرعر.. إنقاذ معتمرة عراقية تعرّضت لجلطة حادة في الرئة

يُذكر أن مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد قدّم خدمات في النصف الأول من العام الحالي 2023م في الإسعاف والطوارئ لـ36281 مستفيدًا؛ فيما تمكن أيضًا من إجراء 275149 فحصًا مخبريًّا، وبلغ عدد مراجعي الصيدلية 67040، وبلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية 35722 مراجعًا، وأجريت 1136 عملية جراحة سمنة.