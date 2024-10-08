"هيئة الاتصالات" تُعلن غدًا عن أهم أرقام سوق التقنية في النسخة الرابعة لمنتدى التقنية الرقمية

تُعلن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، غدًا، عن أهم أرقام سوق التقنية في المملكة لعام 2023، وأبرز التوجهات التقنية عالميًّا، وتناقش سبل التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وذلك خلال النسخة الرابعة من "منتدى التقنية الرقمية" الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت شعار "التكامل لمستقبل رقمي مستدام".
وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيضمّ مجموعة من الجلسات الحوارية والعروض التي ستناقش محاور متعددة؛ من أبرزها التكامل لتعزيز الاستثمار التقني، والتكامل التنظيمي لتعزيز التقنية، والتكامل لدعم المهارات في المجال التقني، والتكامل في تطوير مستقبل البنية التحتية الرقمية؛ للإسهام في بناء رؤى مشتركة حول كيفية تطوير البنية التحتية الرقمية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الاستثمار في مجالات التقنية المستقبلية.
ودعت الهيئةُ جميعَ المهتمين والمختصين إلى التسجيل لحضور المنتدى ومتابعة فعالياته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.