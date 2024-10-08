"هيئة الاتصالات" تُعلن غدًا عن أهم أرقام سوق التقنية في النسخة الرابعة لمنتدى التقنية الرقمية

تُعلن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، غدًا، عن أهم أرقام سوق التقنية في المملكة لعام 2023، وأبرز التوجهات التقنية عالميًّا، وتناقش سبل التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وذلك خلال النسخة الرابعة من "منتدى التقنية الرقمية" الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت شعار "التكامل لمستقبل رقمي مستدام".