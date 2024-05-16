شاهد من "المنامة".. أطفال يستقبلون القادة العرب بالزهور وولي العهد يتوسّط الزعماء

وثق مقطع فيديو استقبال القادة العرب بالزهور أثناء دخولهم إلى مقرّ انعقاد القمة العربية في البحرين اليوم؛ حيث توسّط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القادة، وسط فرحة عارمة من قبل الأطفال.
واحتضنت المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.
واجتمع القادة العرب في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية؛ للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة؛ ومن أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجالات مختلفة.