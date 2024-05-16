شاهد من "المنامة".. أطفال يستقبلون القادة العرب بالزهور وولي العهد يتوسّط الزعماء

وثق مقطع فيديو استقبال القادة العرب بالزهور أثناء دخولهم إلى مقرّ انعقاد القمة العربية في البحرين اليوم؛ حيث توسّط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القادة، وسط فرحة عارمة من قبل الأطفال.