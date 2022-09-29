منجز سعودي.. تجديد عضوية الأكاديمية السعودية في برنامج التدريب الجوي

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس مدى التطور النوعي في مجال تدريب علوم الطيران في المملكة، ويؤكد أن الأكاديمية السعودية تلعب دوراً مهماً وداعماً لاستراتيجية المملكة في مجال الطيران المدني، كما أن تحقيق مثل هذه الإنجازات يعزز المساعي تجاه تحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة, مشيراً إلى أن تجديد العضوية الكاملة للأكاديمية في برنامج التدريب الجوي المتقدم والتحول لمركز تدريب أمن طيران معتمد دولياً يعكس إسهامات المملكة وثقلها المميز في عالم الطيران المدني، ويمثل اعترافاً دولياً جديداً بالعمل الاحترافي الذي تقوم به الأكاديمية وبمخرجاتها التي تراعي الأنظمة والمقاييس الدولية، لافتاً النظر إلى أن الأكاديمية السعودية أخذت دور القيادة في مجال التدريب بمختلف التخصصات وفي توطين صناعة الطيران وفي رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى السلامة في قطاع الطيران بالمملكة.