تعليم جدة يعقد لقاء "مستعدون" ويؤكد: بيئة مدرسية آمنة وجودة خدمات أولويتنا للعام الدراسي الجديد

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم، لقاء "مستعدون" لمديري ومديرات المدارس استعدادًا للعام الدراسي 1447هـ، وذلك تحت شعار (محور البيئة المدرسية: سلامة، جودة، تمكين)، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات، وقيادات التعليم، وعدد من مديري ومديرات المدارس.