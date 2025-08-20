تعليم جدة يعقد لقاء "مستعدون" ويؤكد: بيئة مدرسية آمنة وجودة خدمات أولويتنا للعام الدراسي الجديد

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم، لقاء "مستعدون" لمديري ومديرات المدارس استعدادًا للعام الدراسي 1447هـ، وذلك تحت شعار (محور البيئة المدرسية: سلامة، جودة، تمكين)، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات، وقيادات التعليم، وعدد من مديري ومديرات المدارس.
ويهدف اللقاء إلى رفع مستوى الجاهزية لانطلاقة متميزة للعام الدراسي، من خلال مناقشة عدد من المحاور الأساسية المرتبطة بسلامة البيئة المدرسية، وجودة الخدمات، والتمكين التقني والتنظيمي للمدارس.
وأكدت اللهيبي أن تكامل جودة الخدمات داخل المدارس، من توفير المقررات الدراسية، واكتمال النقل المدرسي، والمقاصف، والتجهيزات، يُعدّ أولوية قصوى تدعم العملية التعليمية، وتعزّز رضا المستفيدين، مؤكدة أن وزارة التعليم تضع هذه العناصر ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وأن التعاون بين إدارات التعليم والمدارس يُسهم في تحقيق بيئة تعليمية متكاملة وفعّالة.
كما شدّدت على أن السلامة المدرسية مسؤولية جماعية، مشيرة إلى أن مشروع "رحلة مدرسية آمنة" يُجسّد اهتمام الإدارة بتطبيق أعلى معايير السلامة داخل المدارس.
وتضمّن اللقاء عددًا من أوراق العمل التي تناولت محاور مهمة، أبرزها: دور الشراكة المجتمعية في تطوير البيئة التعليمية، وتكامل جودة الخدمات (الأدوار والآليات)، إضافة إلى أهمية نظام الأمن السيبراني في حماية البيانات داخل المؤسسات التعليمية.