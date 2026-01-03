بتوجيه من أمير الشرقية.. تأخير الدراسة في مدارس حفر الباطن بسبب البرد

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تقرر تأخير بدء اليوم الدراسي في مدارس محافظة حفر الباطن يوم غدٍ الأحد، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.
وأوضحت إمارة المنطقة الشرقية أن التوجيه تم بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في إطار الاهتمام بصحة وسلامة منسوبي التعليم.
وبحسب القرار، يبدأ اليوم الدراسي عند الساعة 8:30 صباحًا، فيما تُعقد الاختبارات المركزية في تمام الساعة 9:00 صباحًا بجميع مدارس المحافظة.