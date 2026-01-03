بتوجيه من أمير الشرقية.. تأخير الدراسة في مدارس حفر الباطن بسبب البرد

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تقرر تأخير بدء اليوم الدراسي في مدارس محافظة حفر الباطن يوم غدٍ الأحد، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.