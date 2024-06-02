نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد...الخريجي يشارك في حفل تنصيب رئيس السلفادور

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي؛ اليوم، في حفل مراسم تنصيب الرئيس نجيب بوكيلة؛ رئيساً لجمهورية السلفادور الصديقة، وذلك في العاصمة سان سلفادور.