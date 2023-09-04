جامعة الحدود الشمالية تعتمد 200 بحث علمي

وأوضحت الجامعة أنها اعتمدت 129 مشروعًا بحثيًّا ضمن برنامج الدورة البحثية الثانية عشرة، و10 مشاريع ضمن برنامج واصل، الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس العائدين حديثًا من الابتعاث والمعينين حديثًا على رتبة "أستاذ مساعد" للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها للإنتاج المعرفي والبحث والابتكار، وجذبهم إلى البيئة البحثية في الجامعة، و61 مشروعًا ضمن برنامج التمويل السريع.