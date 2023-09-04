جامعة الحدود الشمالية تعتمد 200 بحث علمي

اعتمدت جامعة الحدود الشمالية 200 مشروع بحث ضمن برامج الدورة البحثية الثانية عشرة، وبرنامج واصل، وبرنامج التمويل السريع؛ بهدف نشر ثقافة صناعة المعرفة وتسخير الطاقات البحثية الكامنة المتوافرة في الجامعة؛ من أجل إثراء قدراتها التنافسية في المجالات الاستراتيجية الوطنية.
وأوضحت الجامعة أنها اعتمدت 129 مشروعًا بحثيًّا ضمن برنامج الدورة البحثية الثانية عشرة، و10 مشاريع ضمن برنامج واصل، الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس العائدين حديثًا من الابتعاث والمعينين حديثًا على رتبة "أستاذ مساعد" للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها للإنتاج المعرفي والبحث والابتكار، وجذبهم إلى البيئة البحثية في الجامعة، و61 مشروعًا ضمن برنامج التمويل السريع.
وقد شملت هذه المشاريع الكليات بمدينة عرعر، ومحافظتي رفحاء وطريف؛ بهدف تعزيز دور الجامعة، وإنتاج المعرفة الوطنية، والبحث والابتكار.