«ذيب لتأجير السيارات» تفتتح فرعها الجديد بمدينة القطيف

تعد شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات، محليًا وخارجيًا، وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد إلى أكثر من 30 عامًا، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حاليًا إلى أكثر من 25 ألف سيارة.