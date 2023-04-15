«ذيب لتأجير السيارات» تفتتح فرعها الجديد بمدينة القطيف

افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات، فرعها الجديد كليًا، في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية، حي المجيدية، الواقع على طريق الرياض، وذلك تعزيزًا لشبكة فروعها، وتماشيًا مع استراتيجية الشركة التوسعية التي تستهدف الانتشار أكثر في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وحرصت «شركة ذيب لتأجير السيارات»، تغطية جهة جيوغرافية جديدة، ولاسيما في ظل وجودها في مدن المنطقة الشرقية منها الدمام، الخبر، الأحساء، والجبيل كما يمثل فرع مدينة القطيف الفرع العاشر للشركة في هذه المنطقة، لتلبية رغبات عملاء الشركة، بمختلف شرائحهم، من أفراد وقطاع أعمال.
وبهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية في شركة ذيب لتأجير السيارات الأستاذ ناصر بن موسى الذييب: "نحن في «ذيب لتأجير السيارات»، نحرص دائمًا على افتتاح المزيد من الفروع، مستهدفين توسعًا وانتشارًا أكثر، حيث يأتي افتتاح فرع القطيف الجديد ليصب في هذا الإطار، كالتزام منا تجاه عملائنا بمختلف شرائهم، بأن نكون بالقرب منهم، في مواقع سكنهم وعملهم"، وأشار إلى أن فرع القطيف الجديد بالمجيدية، سوف يقوم بخدمة فئات المجتمع المختلفة والذين يمثلون الأفراد وقطاع الأعمال في سائر المجالات.
وأوضح الأستاذ ناصر الذييب، أن اختيار الإدارة الإقليمية لهذا الفرع في القطيف، جاء بعد دراسة الجدوى التي أجرتها والتي غطت مختلف الجوانب، الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن موقع الفرع يتميز بعدة مزايا، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي وكثافته السكانية، بجانب ما يتميز به من نشاط اقتصادي وتجاري واسع النطاق، وهذا بدوره يصب في خدمة عملائنا، واستدامة خدماتنا، مؤكدًا أن الفرع الجديد مزود بمختلف طرازات السيارات التي تمتلكها «شركة ذيب لتأجير السيارات»، وأضاف أن الشركة ستواصل مستقبلاً افتتاح عدة فروع جديدة، بالمنطقة الشرقية وذلك تلبية لتطلعات عملائها.
تعد شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات، محليًا وخارجيًا، وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد إلى أكثر من 30 عامًا، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حاليًا إلى أكثر من 25 ألف سيارة.