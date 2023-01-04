"ذا كونتنت".. تطبيق يمكّنك من صناعة المحتوى دون عناء

ومن المميزات الرئيسية للتطبيق أنه يوفر خدمات المحتوى الرقمي بمعايير مهنية موثوقة وسرعة في الإنجاز؛ فمجرد أن يسجل فيه المستخدم يصبح بإمكانه طلب الخدمة المستهدفة سواء محتوى أو فيديو أو ترجمة وغيرها، بأن يختار احتياجاته من الخدمة المطلوبة بالرسائل المكتوبة أو الصوتية، ثم يستكمل خطوات الإنتاج الفوري الذي يبدأ بمجرد تسجيل الطلب، على أن يتم التسليم في الوقت المحدد من قِبَل المستخدم.