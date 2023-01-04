"ذا كونتنت".. تطبيق يمكّنك من صناعة المحتوى دون عناء

لم تعد الحاجة لمحتوى إبداعي أو صناعة فيديو، أمرًا صعبًا، بعد إطلاق تطبيق "ذا كونتنت" الذي يوفر مختلف خدمات تحرير المحتوى، وعالم التصميم، والإنتاج المرئي، والمراجعة والتدقيق اللغوي، والترجمة، في عملية رقمية تتم بكل سهولة ويسر، ودون عناء الانتظار الطويل أو الحاجة للبحث عن مزودي الخدمة المحترفين.
ويوفر التطبيق الذي أطلقته شركة "بيت المحتوى" بالشراكة مع شركة "ترند"، رحلة ممتعة إلى العالم الرقمي، تمنح مستخدميه تجربة ثرية عبر الاختيار مما يحتاجه من الخدمات الرقمية المقروءة والمرئية والمسموعة، بطريقة ذكية تربط بين مزودي الخدمات المبدعين بطالبي الخدمات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد.
ومن المميزات الرئيسية للتطبيق أنه يوفر خدمات المحتوى الرقمي بمعايير مهنية موثوقة وسرعة في الإنجاز؛ فمجرد أن يسجل فيه المستخدم يصبح بإمكانه طلب الخدمة المستهدفة سواء محتوى أو فيديو أو ترجمة وغيرها، بأن يختار احتياجاته من الخدمة المطلوبة بالرسائل المكتوبة أو الصوتية، ثم يستكمل خطوات الإنتاج الفوري الذي يبدأ بمجرد تسجيل الطلب، على أن يتم التسليم في الوقت المحدد من قِبَل المستخدم.
أما بالنسبة للمبدعين ومزودي خدمات المحتوى، فيمكنهم تحميل التطبيق عبر خدمات أبل ستور وبلاي ستور، وتسجيل رقم الجوال، ثم ملف الأعمال، حتى يتم إرسال كود التفعيل، وبالتالي تتم العضوية بعد تقييم الأعمال المرسلة.