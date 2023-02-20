شركة "Yellow Door Energy" تشارك المملكة احتفالاتها بيوم التأسيس وتحتفي برؤيتها المستدامة للمستقبل

وأوضح شبارو أن جميع هذه التحولات تأتي من صميم رؤية المملكة 2030، والتي تعتبر الاستدامة قوة رئيسة فيها. من خلال الرؤية وبعض برامجها ومبادراتها كمبادرة السعودية الخضراء، تتطلع المملكة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. وتلعب الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، دوراً رئيساً. وبحلول العام المقبل، تهدف المملكة إلى تطوير 27.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يصل هذا إلى 58.7 جيجاوات بحلول عام 2030. وستساعد الطاقة النظيفة على تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وهذا يضع المملكة على الطريق الصحيح في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بالكامل بحلول عام 2060.