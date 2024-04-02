عند شراء مستلزمات العيد.. اتبع هذه النصائح

قبل دخول عيد الفطر، وتحديدًا في هذه الأيام، تكثر عمليات الشراء من مواقع الإنترنت بحثًا على السعر الأقل، وكثرة العرض، والتحقق من الجودة، والمقارنة بين الأسعار، إضافة إلى البحث عن الراحة، إلا أن عمليات النصب والاحتيال لا تزال تغزو هذه المواقع الإلكترونية، ويقع ضحيتها الكثير من روادها.