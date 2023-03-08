إنهاء معاناة شاب مع عيب خلقي وورم كبير مخترق للقناة الشوكية

وأوضح أن الفريق الطبي بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات، أجرى للمريض عملية دقيقة باستخدام المجهر الجراحي "Pentero"، تم فيها استئصال كامل الورم الذي بلغ طوله 15 سم، ومتغلغلًا في القناة الشوكية، ومن ثم تم إغلاق فتق النخاع بخيوط جراحية دقيقة جدًّا "0/8"؛ لكننا واجهنا مشكلة عند ترميم الفجوة التي خلّفها استئصال الورم؛ حيث لم تكن هناك عضلات كافية لتغطيتها، فاستعضنا عنها بغشاء صناعي بحجم "10 × 5 سم".